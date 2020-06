Avec la vague de contestation suite à la mort de l’afro-américain, plusieurs sociétés et grands groupes ont décidé d’agir pour que les populations noires soient moins stigmatisées, tout au moins via des actions concrètes à leurs niveaux. Si certaines actions ont prêté à sourire, comme celles mises en place par Uber (gratuité des livraisons des repas des restaurants tenus par des noirs dans certains pays), d’autres par contre posent question sur les réelles intentions de ces groupes, tant elles poussent à se demander à quel jeu ils jouent

Parmi ces compagnies figure la société française L’Oréal. Saisissant la balle au bond, l’entreprise des cosmétiques a décidé de s’attaquer au secteur Ô combien florissant des produits éclaircissants. Ces produits utilisés par des personnes en mal être, ou exigés par des hommes en perte d’identité à leurs femmes (ou qu’ils utilisent eux-mêmes) font la pluie et le beau temps des entreprises occidentales ou orientales qui surfent honteusement sur cette vague immonde de dégoût de soi.

Le geste “hypocrite et ridicule” de l’Oréal et compagnies…

Il ne s’agit pas ici de refaire le procès d’un produit que tout le monde sait nocif et qui pourtant continue de se vendre dans l’hypocrisie générale. Revenant au cas l’Oréal, le groupe a annoncé renoncé aux mots : “blanc’, ‘blanchissant’ et ‘clair’ de tous ses produits destinés à uniformiser la peau”. Il faut noter le jeu de mot subtil du groupe qui fait remarquer que ces qualificatifs ne sont pas adaptés. Mais il faut aussi noter que le groupe joue toujours sur les mots affirmant que ses produits servent à uniformiser la peau… Comble de l’ironie, il n’est mentionné nulle part que les produits, qui sont agressivement nocifs, sont retirés des différents marchés de vente (indiens, asiatiques et africains).

Une hyprocisie qui ne dit pas son nom, mais qui permet de comprendre que le mouvement spontané semble déjà piraté par des intérêts économiques qui veulent surfer sur la vague pour se refaire une beauté, sans changer de recette, mais en changeant de mots. Il faut noter que L’Oréal n’est pas le seul groupe à prendre le train en marche, d’autre marques comme Unilever ont décidé de faire pareil, sans toutefois s’attaquer au noeud du problème : non pas les mots, mais les recettes. Sur la toile, bon nombre d’activistes, à l’instar de Rokhaya Diallo ont dénoncé cette décision qui n’en est réellement pas une.

Si j’ai bien compris le groupe L’Oreal supprime les mots «blanc/blanchissant» de ses produits mais maintient la vente de ces cosmétiques destinés à éclaircir les peau « mates » et noires?

C’est donc ok de continuer à se faire de l’argent sur ce désastre? https://t.co/jfdFZkJnYd — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) June 27, 2020

Professeur Yves Tossouvi