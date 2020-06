Roger Goodell, le Directeur de ligue professionnelle de football américain demande pardon aux joueurs pour ne pas avoir très tôt réagi et pris au sérieux leurs plaintes. M. Goodell ayant certainement compris l’urgence de la situation a présenté ses excuses aux joueurs, dont une bonne partie est d’ascendance africaine et ajoute “Nous, la NFL, croyons que la vie des Noirs compte”

Il faut croire que depuis le 25 mai, après la mort de George Floyd, l’Afro-Américain tué par un policier, la ligue n’a eu aucune réaction par rapport à la maltraitance que subissent les noirs et au racisme en général. Le Directeur M. Goodell affirme à cet effet « Nous, la NFL, condamnons le racisme et l’oppression systématique des Noirs. Nous, la NFL, admettons que nous avons eu tort de ne pas avoir écouté les joueurs de la ligue plus tôt. Nous la NFL encourageons tout le monde à s’exprimer et à protester pacifiquement”, a déclaré Goodell dans un message diffusé sur les réseaux sociaux ».

Il faut dire que bien avant ce mea culpa du directeur de la ligue il y a eu assez de plaintes des joueurs, entre autre Patrick Mahomes, vainqueur du dernier Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City, ont publié une vidéo dans laquelle ils réclamaient que l’instance condamne les violences racistes et défendent la cause des plaintes.

Etre debout et droits, idéalement avec un salut ou une main sur le cœur mais en aucun cas à genou

Il faut ajouter que Colin Kaepernick, joueur du football américain, est le premier à avoir posé son genou à terre pendant l’hymne national en 2016 pour s’opposer aux violences policières faites aux Noirs. Une attitude que le Président américain Donald Trump a très mal pris. En effet ayant traité de « fils de p*te » tous ceux qui mettaient un genou à terre pour protester contre le racisme, le président des Etats-Unis a déclaré ”être debout et droits, idéalement avec un salut ou une main sur le coeur (…) mais en aucun cas à genou” face au drapeau américain. Il faut dire que le joueur de football américain n’est pas prêt de lâcher prise car il promet de protester « personnellement avec » les joueurs. Il ajoute à cet effet « et je veux faire partie du changement si nécessaire dans ce pays », a dit Colin Kaepernick.