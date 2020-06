La diplomatie béninoise depuis l’arrivée du président Patrice Talon au pouvoir a subi de profondes réformes. Récemment le pays a fermé plusieurs de ses ambassades et autres représentations diplomatiques. La nouvelle carte diplomatique du Bénin devrait désormais comporter 10 ambassades ouvertes à l’extérieur. C’est donc pour réfléchir ensemble sur les nouvelles orientations spécifiques afin d’induire une conduite plus efficiente de la politique étrangère du pays en conformité avec les ambitions du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) que le ministère des affaires étrangères organise depuis hier jeudi 18 juin une retraite de 48 heures.

Cette retraite connaît la participation de toute l’équipe dirigeante de ce département ministériel. Présent à l’ouverture de ces assises, le ministre Aurélien Agbénonci a fait savoir que la retraite permettra de « voir comment s’engager dans le processus de transformation (en cours qui est du moins) nécessaire et indispensable pour que la maison diplomatie joue sa partition dans ce vaste chantier de transformation du pays en cours depuis l’avènement du président Patrice Talon ».

Elle doit être débattue et analysée

Il n’a pas occulté la réforme de la carte diplomatique qui a entraîné une importante réduction des représentations béninoises à l’étranger. Cette décision doit de son point de vue être débattue, analysée par les premiers concernés et les indications pour la diplomatie doivent être sereinement discutées pour conduire de manière efficace cette transformation. Aurélien Agbénonci rappellera par ailleurs qu’il revient au président de la République de déterminer et de conduire la politique étrangère de l’Etat, la nomination et l’accréditation des ambassadeurs et envoyés extraordinaires.

C’est donc une prérogative constitutionnelle qu’on ne saurait lui dénier. La politique étrangère du Bénin sous Patrice Talon est de faire de la diplomatie un instrument de rayonnement du pays et de mobilisation de ressources au service du développement.