En juin 2018, le président des États-Unis, Donald Trump, et le chef de la Corée du Nord, Kim Jong Un, avaient dirigé en personne les pourparlers lors du sommet historique entre les deux pays, à l’hôtel Capella sur l’île de Sentosa à Singapour. A ce moment-là une poignée de main entre les deux chefs d’état avait scellé le début de discussions franches et cordiales. Ce vendredi cependant, deux ans plus tard, devant l’impasse des négociations, la Corée du Nord déclarait ne plus voir aucun avenir prospère dans le maintien d’une relation entre les deux dirigeants.

Des négociations dans une impasse « désespérante »

Les président Trump et Jong Un ont échangé des insultes et des menaces en 2017 alors que la Corée du Nord faisait de grands progrès dans son programme nucléaire et de missiles, et que les États-Unis réagissaient en dirigeant un lobby international pour durcir les sanctions. Ainsi, le sommet de Singapour en juin 2018 avait représenté la première fois qu’un président américain en exercice rencontrait un dirigeant nord-coréen. Depuis les deux parties n’avaient pu s’accorder sur la question du nucléaire et de la levée des sanctions.

Ce vendredi donc, en des propos relayés par la presse nationale, le chef de la diplomatie coréenne, Ri Son Gwon, ministre des Affaires Etrangères, a déclaré que l’espoir suscité avec le début des pourparlers s’était complètement évanoui. A tel point qu’aucun avenir ne semblait désormais possible dans le maintien des relations entre les deux chefs d’Etats.

Pour le ministre nord-coréen, par ses menaces régulières de frappes préventives et ses appels à un changement politique, l’administration Trump cherchait surtout à engranger des points politiques en vue des futures élections. « Jamais plus nous ne fournirons au Maitre de la maison Blanche, matière à valorisation politique sans rien recevoir en retour (…) Rien n’est plus hypocrite qu’une promesse vide de sens » avait déclaré en substance, Ri Son Gwon.