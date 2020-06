Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, la France est aux côtés du Bénin surtout dans le secteur de l’éducation. Pour soutenir la qualité des apprentissages, l’ambassade de France au Bénin et l’Agence française de développement (AFD) se mobilisent avec plusieurs partenaires du secteur éducatif pour l’élaboration de supports pédagogiques, l’acquisition de kits d’hygiène et la sensibilisation des populations face à la pandémie. Le soutien de la France se fait «à travers des appuis aux ministères en charge des enseignements maternel et primaire (MEMP) et de l’éducation secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP), ainsi qu’à plusieurs autres acteurs béninois ».

Ainsi, aux côtés du Bénin, l’ambassade et l’AFD ont mis à disposition de 12 écoles et 4 collèges d’enseignement général (CEG) de 4 communes rurales de l’Atacora (Boukoumbé, Cobly, Kouandé et Kérou) avec 180 kits d’hygiène. Cet appui a été effectif «via un financement mis en œuvre par Plan International Bénin ». Des actions de mobilisation communautaire, de formation de plus de 370 enseignants et un appui aux 9 communes de l’Atacora pour l’élaboration de plans de réponse au COVID-19 sont mis en œuvre grâce aux équipes mobilisées par Plan International Bénin dans le département depuis le début de la crise.

Aussi, la plateforme d’enseignement à distance FAIR’LANGUE a été lancée afin «d’accompagner la continuité pédagogique dans plus de 20 établissements scolaires du pays ». Cette plateforme est adossée au laboratoire d’innovation numérique dédié à la formation et au renforcement des compétences en langue française (FAIR’LANGUE). Et elle associe acteurs de l’éducation, du numérique, et de fablabs français et de la sous-région pour proposer des solutions et des contenus d’enseignement à distance auprès de la communauté éducative béninoise.

Production de supports

Selon un communiqué de l’ambassade en date de ce mardi 16 juin 2020, des supports pédagogiques en français sont diffusés à la télévision et à travers 32 radios communautaires à l’échelle nationale pour assurer la continuité pédagogique des élèves du primaire. A en croire le communiqué de presse, l’élaboration d’un dispositif de production de support sur les corrigés-types des examens et évaluations a été soutenue par le financement d’une mission d’expertise pilotée par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) auprès du MEMP.

Dans la même veine, 120 jeunes « Volontaires Santé Junior » (VSJ), scolarisés dans 40 collèges et lycées de 10 départements, sont formés pour sensibiliser aux gestes barrières leurs camarades, leurs familles et leurs communautés. Ces volontaires interviennent dans les établissements scolaires, qu’ils équipent en dispositifs de lavage de mains, ainsi que dans les lieux publics et sur les radios locales, grâce à la mobilisation de 15 partenaires publics et privés. Ils sont issus des clubs scolaires organisés par Amnesty International Bénin.

Engagement renforcé

En somme, ces appuis de la France qui coûtent 40 millions de FCFA, «contribuent à renforcer les capacités du secteur éducatif face à la crise et à trouver des solutions adaptées au bénéfice du plus grand nombre d’élèves et d’apprenants ». Ils viennent en complément du financement de 2 milliards de FCFA mobilisé par l’AFD au bénéfice du ministère de la Santé pour soutenir le Bénin dans sa lutte contre la pandémie.

Pour Véronique Brumeaux, ambassadrice de France au Bénin, «avec ces projets concrets auprès des communautés éducatives, la France poursuit son engagement à se tenir aux côtés du Bénin pour faire face aux enjeux induits par une crise sanitaire inédite à l’échelle mondiale. ». Ambroisine Togbe, directrice CEG 3 Comè, partenaire et bénéficiaire du projet VSJ, parle d’« une précieuse contribution à la protection du droit à la santé en milieu scolaire et au sein de la communauté ».