Avec la mort de George Floyd aux États-Unis, un vaste mouvement de contestation sociale est née pour dénoncer le racisme et exiger une société beaucoup plus égalitaire. Ce vaste mouvement de contestation sociale a entraîné le déboulonnage de plusieurs statues d’esclavagistes un peu partout dans le monde. Le Sénégal, qui a été une plaque tournante du commerce des esclaves et qui a un fort héritage colonial est en train de revisiter son passé à la suite des événements survenus aux USA.

Le samedi dernier, les autorités municipales de l’historique ville de Gorée avaient annoncé le changement de nom de la Place de l’Europe, qui va s’appeler maintenant, la Place de la Liberté et de la dignité humaine. Pour de nombreux sénégalais, cette décision des autorités municipales de Gorée doit servir de point de départ pour effacer la présence des traces de la colonisation en déboulonnant des statues héritées de la période coloniale. Actuellement, un cas fait beaucoup parler au Sénégal, il s’agit du déboulonnage ou pas de la statue de l’ancien gouverneur Faidherbe dans la ville de Saint Louis.

Assumer l’histoire de la ville

Le maire de Saint Louis, Mansour Faye a indiqué que ce débat n’a pas lieu d’être car lui et son équipe ont mieux à faire en ce moment. Selon le bourgmestre, il ne faut pas trop polémiquer sur cette question du déboulonnage de la statue de Faidherbe et qu’il faut plutôt conserver l’histoire et développer la ville.

Il appelle donc les habitants de Saint-Louis à se focaliser sur l’essentiel. “Ce n’est pas notre priorité. Ma priorité ce n’est pas d’épiloguer sur des débats sans intérêt. Il faut qu’on assume notre histoire. Et tant que je serai maire dans cette ville, j’assumerai ma responsabilité. Nous devons assumer avec cohérence notre héritage colonial. Saint-Louis est le fruit d’une histoire lointaine, religieuse et politique. Cette ville aux mille visages, chargée de souvenirs, porteuse de progrès pourrait devenir demain le creuset d’une civilisation de symbiose élégante et raffinée” dira en substance le maire de Saint-Louis.