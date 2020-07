Entre la Chine et l’Inde, les tensions se font de plus en plus importantes. En effet, après les violents affrontements survenus à la frontière, New Delhi a confirmé bloquer une trentaine d’applications susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. L’iconique TikTok fait partie de ces sites désormais bannis.

Mais aujourd’hui, l’Inde a décidé d’enfoncer le clou en faisant jouer à la France, un rôle relativement inattendu dans ce conflit. En effet, l’IAF, l’Indian Air Force, aurait réclamé à l’entreprise Dassault Aviation, d’accélérer la livraison de sa commande d’avions Rafales. Dans les faits, le contrat passé en 2016, prévoyait la livraison de 36 avions au cours des années à venir, dont 4 dès la fin juillet.

Dassault Aviation, invité à aller plus vite

Toutefois, l’Inde aimerait que toutes ses rafales actuellement terminées soient rapidement livrées. Selon une source proche du dossier, environ dix d’avions seraient terminés et prêts à être livrés en Inde, dans les jours, semaines à venir. Les livraisons prévues en 2021 et 2022 pourraient également être accélérées. Une manière pour l’Inde, de mettre la pression sur la Chine alors que les bases de l’armée de l’air indienne, ont vu leur niveau de sécurité, passer en alerte maximale.

Un nouveau contrat à 12 milliards d’euros ?

Un contexte favorable aux affaires françaises. En effet, un nouvel appel d’offre a été lancé, de 12 milliards d’euros, pour une centaine d’avions de chasse. Ce dernier fut toutefois annulé à cause de la crise du covid-19. Cependant, face à un contexte particulièrement houleux et tendu, l’Inde pourrait être amené à revoir sa stratégie et, pourquoi pas, envisager de finalement finaliser cette commande.