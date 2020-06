L’Etat sénégalais a décidé d’apporter un élément de réponse aux fortes revendications des opérateurs de transport terrestre lors du conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi 03 juin. Comme annoncé par le chef de l’état une enveloppe supplémentaire destinée aux transporteurs est tirée du fonds de la “Force Covid-19”. Les acteurs culturels ne sont pas en reste. Des détails sur ces allocations ont été donnés ce matin en conférence de presse.

Trois milliards supplémentaires pour le transport

Dans un communiqué posté sur le compte Twitter officiel du président, Macky Sall informe que : “Les Ministres en charge des Transports terrestres et aériens, en relation avec le Ministre de l’Intérieur” devront “travailler avec les partenaires du secteur des transports, à la levée des restrictions selon des modalités à convenir“. Le ministre des transports annonce des rencontres prochaines pour convenir de ces modalités. Dans le même sillage, Monsieur Oumar Youm donne les détails suivants sur le budget alloué au secteur des transports: 1.8 pour les bus AFTU et 2.3 milliards pour la compagnie nationale Dakar Dem Dikk. Les taxis privés bénéficieront de 2.45 milliards. 600 millions ont été octroyés aux gares routières. Une aide en direction des acteurs de l’art et de la culture est également annoncée.

Les aides accordées au secteur de l’art et de la culture se feront proportionnellement à l’impact subi. Le ministère précise que ce secteur a souffert de l’arrêt de biennal et autres manifestations culturelles. La création de commission est annoncée pour recenser l’ensemble des bénéficiaires et organiser les allocations. En conseil des ministres, Macky Sall a informé que cette aide se chiffrait à trois milliards de francs CFA.