En grande Bretagne, les médias ont révélé la situation assez inhabituelle d’une femme. En effet, âgée de 28 ans, cette jeune femme enceinte, a découvert suite à une consultation qu’elle portait deux bébés dans deux utérus différents. Il s’agit selon les experts d’un mal appelé utérus didelphe. Elle ne serait qu’à 12 semaines de grossesse lorsque cette découverte a été faite. Nommée Kelly Fairhurst, la concernée a déjà deux enfants âgés de trois et quatre ans.

Un cas sur 50 millions…

« Pour mon deuxième bébé, ils ont dit que je pourrais avoir un utérus bicorne, ce qui signifie qu’il n’est pas complètement formé. Donc quand je suis allée faire cette échographie, j’ai été vraiment surprise d’apprendre que j’en avais deux », a-t-elle confié au média britannique Guardian. « Mon Dieu, c’est un choc. On se sent incroyablement reconnaissante que cela arrive et que l’on puisse avoir deux bébés étonnants », a-t-elle poursuivi.

A en croire des précisions qui ont été apportées toujours par les médecins, ce sont des cas extrêmement rares. « Une femme sur 25 000 souffrant de didelphie utérine tombe enceinte de jumeaux, un pour chaque utérus. (Cela signifie que la probabilité qu’une femme ait deux bébés dans deux utérus différents est d’environ une sur 50 millions) », a précisé dans une interview de Scientific American en 2009 avec un obstétricien/gynécologue américain.