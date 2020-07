Une image assez étonnante fait le tour de la toile depuis quelques jours. Il s’agit d’une photographie faite par un étudiant d’origine australienne âgée de 18 ans. Selon les confidences faites par ce jeune photographe, l’image a été prise en Namibie plus précisément dans les dunes du désert du Namib.

Capturée depuis un hélicoptère, cette image donne l’aspect d’une « visage humain ». Le jeune Harman Singh Heer explique notamment sur cette photographie que les paysages de ce pays sont « surréalistes » et donne « l’impression d’être sur une autre planète ».

Aucun effet de montage…

« La lumière tombait d’un côté de la dune, laissant l’autre côté dans l’ombre. Cela et la forme de la dune ont rendu l’image possible », a laissé entendre le jeune d’origine australienne. Sur son profile, il fait remarquer qu’il s’agit d’une image naturelle et non d’un quelconque effet suscité par un logiciel de montage. « Je suis à court de mots face à cette image; à ce jour, je ne peux toujours pas croire à quel point la ressemblance est proche », s’est également exprimé le photographe.