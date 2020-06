“You Can’t Always Get What You Want” (Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez) est une chanson du groupe de rock britannique Rolling Stones, écrite par Mick Jagger et Keith Richardson. La chanson est apparue sur leur album de 1969 “ Let It Bleed ”, et fait partie de leurs singles les plus célèbres. Une chanson, adorée par Donald Trump. Mais au grand dam du groupe de rock, la chanson avait pratiquement annoncé toutes les apparitions du candidat républicain durant la course à la présidentielle de 2016. Une nouvelle période électorale débutant, le groupe de Rock menaçait ce dimanche le président de poursuites judiciaires en cas de récidive.

Donald Trump averti…

En 2016, le groupe avait déjà exigé au candidat Trump de ne pas jouer leur chanson, en vain. Pour les Rolling Stone, il n’était nullement question pour eux d’entendre jouer leur musique en soutien à un candidat qui ne recueillait pas leurs suffrages. Mais sourd à leurs récriminations, Donald Trump avait joué “You Can’t Always Get What You Want” lors des primaires républicaines de 2016 et pour la campagne présidentielle. Ce dimanche, le groupe avait averti avoir, en prévision des campagnes imminentes, saisi le Broadcast Music, Incorporated(BMI) une organisation américaine de défenses des droits d’auteurs.

Et l’organisation avait déclaré avoir, au nom du groupe, d’ores et déjà averti l’équipe de campagne du président américain que l’utilisation non autorisée de leurs chansons constituerait une violation de son accord de licence. Le cas échéant, l’organisation se verrait dans l’obligation d’intenter à cet effet une action en justice contre le contrevenant. Les Rolling Stones ne sont pas les premiers artistes à se plaindre de l’utilisation non autorisée de leur musique par Trump ou à tenter de l’arrêter par une action en justice.

Des proches de feu Tom Petty, chanteur de rock disparu en 2017, ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu’ils avaient également émis une directive « cease and desist » (cesser et s’abstenir) ; après que la campagne de Trump ait utilisé sa chanson “Won’t Back Down” au rassemblement de Tulsa dans l’Oklahoma. Des actions similaires avaient été initiées à des niveaux divers par d’autres artistes américains et internationaux de renom. Notamment les britanniques Adele, et Elton John, la barbadienne Rihanna, le canadien Neil Young, ou encore Steven Tyler du mythique groupe américain de hard rock ‘’Aerosmith’’.