Russie-Chine : Poutine et Xi Jinping adoptent une déclaration contre l'hégémonie américaine

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping ont adopté mercredi 20 mai 2026 à Pékin une déclaration commune appelant à l’émergence d’un monde multipolaire et à « un nouveau type de relations internationales ». Le texte, paraphé au Palais du Peuple en marge du sommet bilatéral, pose explicitement Moscou et Pékin en adversaires de l’ordre mondial dominé par Washington.

La déclaration affirme que la Russie et la Chine, toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, doivent œuvrer à la construction d’un système de gouvernance mondiale que Xi Jinping a qualifié de « plus juste et plus équitable ». Le document ne crée pas d’obligations juridiques contraignantes — il établit un cadre politique commun destiné à structurer la coordination diplomatique des deux puissances face aux États-Unis et à leurs alliés.

Une déclaration distincte du traité militaire signé le même jour

Ce texte est distinct du renouvellement du « Traité de bon voisinage et de coopération amicale » également signé lors du sommet, qui lui comporte des clauses militaires contraignantes. Les deux documents forment ensemble le socle formalisé du rapprochement sino-russe, dont les échanges commerciaux atteignent selon l’agence Tass un niveau record, réalisés quasi intégralement en roubles et en yuans.

Pékin vise un rôle central dans la gouvernance mondiale

La déclaration multipolaire intervient une semaine après la visite du président américain Donald Trump à Pékin, au cours de laquelle aucune percée majeure n’a été annoncée sur les dossiers stratégiques. Selon la chaîne d’État chinoise CGTN, Chine et Russie partagent des « intérêts communs » face à ce qu’Xi Jinping a décrit comme une « hégémonie unilatérale qui fait des ravages » sur la scène internationale.

Le sommet du 20 mai marque le 30e anniversaire du partenariat de coordination stratégique sino-russe. Poutine doit participer en septembre 2026 au sommet des BRICS à New Delhi, une enceinte où la rhétorique multipolaire portée par cette déclaration devrait occuper une place centrale dans les discussions.