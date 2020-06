Paul Leroy Martin, s’il était encore de ce monde serait aujourd’hui accusé du meurtre de la jeune mère de 23 ans, Betty Lee Jones il y a 50 ans. Cette affaire, aussi vieille que la création du monde vient d’être enfin bouclée. Le procureur Boulder, en effet, a validé le 26 mai dernier la piste qui inculpait le meurtrier qui aujourd’hui n’est plus. Cet assassinat dans le Colorado numéroté #04-808 en 1970 sans issu depuis cette date a été reprise en 2006 sur la piste d’une généalogie génétique trouvée sur le corps de Betty Lee Jones désormais décédée.

La victime Mme Betty Lee Jones, mère de deux enfants a été vue pour la dernière fois le jour qui a précédé son assassinat à Denver devant chez elle. Il faut dire que dans le temps, elle venait d’avoir un énième coup de gueule avec son époux qui a décidé de sortir de la maison. La jeune femme s’est alors mise en tête de retrouver son mari en questionnant chaque passant, pour finalement partir à bord d’une berline bleue. Elle ne refit surface que le lendemain, mais elle ne pourra jamais dire où elle s’était rendue car deux employés de transports ont retrouvé le corps de la jeune femme de 23 ans sans vie. Elle était pieds et poings liés au pied d’un talus sur la route 128. Les examens ont prouvé que la jeune femme avait été violée puis étranglée. Elle aurait aussi reçu plusieurs balles. L’enquête n’ayant trouvé aucune issue pour incriminer de présumés suspects a été rouverte en 2006, puis en mai dernier la piste sur la base d’une trace d’ADN et la couleur d’une voiture ont permis d’identifier le meurtrier.

Des enquêtes ont donc mené à une famille ayant deux fils à l’époque à Denver. Les parents non suspectés et la généalogie génétique du second fils ne correspondant pas à l’ADN prélevé sur la victime, il ne restait plus que le premier fils trouvé au cimetière militaire de Fort Logan près de Denver. Il a été aussi découvert que le présent défunt possédait dans le temps une Plymouth Fury bleue. A la suite des investigations policières dans le Colorado, Paul Leroy Martin a été déclaré coupable du viol et du meurtre de Betty Lee Jones.