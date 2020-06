L’Etat du Mississippi, situé au sud des Etats-Unis, changera son drapeau. Un nouveau drapeau devra être conçu par une commission de neuf membres et inclura la devise américaine « In God We Trust ». La décision a été votée hier dimanche 28 juin 2020, par la Chambre des représentants et le Sénat du Mississippi. Le retrait du drapeau a été validé à une majorité de 91 voix contre 23, par la chambre basse du Congrès des Etats-Unis. Quant à la chambre haute, elle a approuvé la mesure par 37 voix contre 14. Le vote a été célébré par des acclamations et des embrassades par des sénateurs. Aussi a-t-elle déclenché des clameurs d’approbation dans la galerie du public.

« C’est un grand pas »

Les citoyens du Mississippi donneront par ailleurs leur avis sur le nouveau drapeau, au cours du mois de novembre prochain. S’il n’est pas approuvé, alors l’Etat ne disposera pas de drapeau jusqu’à ce qu’un nouveau dessin soit approuvé. Tate Reeves, le gouverneur de l’Etat, qui s’était opposé au débat sur le drapeau, a indiqué le samedi dernier qu’il n’userait pas de son droit de veto, et que si la loi était adoptée, il la promulguerait. John Horhn, un sénateur démocrate du Mississippi, a précisé que le changement de drapeau n’effacerait pas tout seul, les effets du passé raciste du sud des USA. « Mais c’est un grand pas sur le chemin de la reconnaissance de l’humanité et de la valeur données par Dieu à toute personne » a-t-il indiqué.

Le dernier Etat américain à porter cette marque sur son drapeau

Notons que l’actuel drapeau du Mississippi, adopté en 1894, est composé de l’étendard (fond rouge, croix bleue en diagonale avec de petites étoiles blanches), qui représentait les Etats du Sud, qui désapprouvaient l’abolition de l’esclavage, au cours de la guerre de sécession. Le Mississippi, est le dernier Etat américain, à porter cette marque sur son drapeau, depuis que l’Etat de Géorgie y avait renoncé en 2003. Deux années avant, les élus du Mississippi avaient voté en masse en faveur de la conservation du drapeau actuel. Ce dernier est perçu par ses défenseurs comme un symbole de l’héritage historique des Etats-Unis.