Alors qu’il s’apprêtait à rentrer en Chine depuis l’aéroport de Los Angeles, un scientifique chinois a été arrêté par les autorités américaines, soupçonné d’espionnage. Une information confirmée par les forces de l’ordre, qui ajoutant que l’homme serait passé aux aveux à l’occasion de son interrogatoire.

Dans les faits, Xin Wang est arrivé sur le sol américain au mois de mars 2019. À l’époque, ce dernier se présente comme un chercheur sur le point de participer à une série d’études au compte de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF). Une information dévoilée par les services du procureur de San Francisco et le FBI. Or, il s’avérerait qu’en fait, Xin Wang ne soit pas un chercheur, mais un espion, officier au sein de l’armée chinoise, travaillant généralement dans un laboratoire militaire.

Un espion chinois arrêté aux USA

Dans les faits, Xin Wang aurait reçu pour mission, d’observer les plans, la conception et la construction du laboratoire de l’Université afin qu’il soit reproduit à l’identique ou presque, sur le sol chinois. En outre, ce dernier aurait effacé de nombreux messages de son téléphone mobile avant d’embarquer pour la Chine, le 7 juin dernier, jour où il fut arrêté par les autorités américaines. Aujourd’hui, ce dernier est accusé de fraude au visa et risque jusqu’à 10 années de prison s’il venait à être condamné.

Vives tensions entre Pékin et Washington

Une arrestation qui intervient dans un contexte bien particulier. En effet, les États-Unis et la Chine sont en plein regains de tensions, Washington accusant Pékin de n’avoir pas réagi au sujet du covid-19. Résultat, la Chine serait responsable des milliers de morts à travers le monde et surtout, de la crise économique qui frappe le pays. De son côté, Pékin réfute et affirme que les récents accords commerciaux signés pourraient ne pas être respectés à cause de la crise politique et économique mondiale.