Le célèbre basketteur américain LeBron James, s’est lancé dans la lutte, afin de mobiliser les électeurs Afro-américains pour les élections présidentielles prochaines. Dans une interview accordée à un média américain, il avait déclaré que « c’est le moment pour nous de changer enfin les choses ». «Tout le monde parle de +comment on va régler ça+. Ils disent +allez voter?+ Et si on se demandait si la façon dont nous votons est aussi structurellement raciste» avait-il laissé voir sur Twitter le mardi 09 juin 2020, évoquant le système électoral américain. La star de la NBA commentait ainsi un article qui cite LaTosha Brown, cofondatrice de l’association « Black Voters Matter » (les électeurs noirs comptent).

Une lutte contre ce qui pourrait nuire au vote des Afro-américains

Elle avait assuré avoir dû patienter trois heures pour voter, contrairement aux quartiers riches, où les électeurs « blancs rentr(ai)ent tranquillement » à l’intérieur des bureaux de vote. Avec son association, « More Than a Vote », dont il assurera le financement, le joueur espère avec d’autres sportifs, amener les électeurs Noirs Américains à aller massivement dans les centres de vote, lors des présidentielles de novembre prochain. Il espère également lutter contre tout ce qui pourrait nuire à l’accès des Afro-américains aux urnes. « Nous allons vous expliquer comment voter et nous pointerons ce qu’ils font, de l’autre côté, pour vous empêcher de voter » a-t-il déclaré.

Il avait soutenu Hilary Clinton en 2016

Notons que par le biais de sa fondation, LeBron James Family, le basketteur assurait le financement des études universitaires de lycéens qui proviennent des quartiers pauvres. «J’espère qu’un jour, les gens me considéreront non seulement pour la façon dont j’ai envisagé le basketball mais aussi la conception que j’ai eu de la vie en tant qu’homme afro-américain» avait-il confié à un média américain. Pour rappel, LeBron James avait apporté son soutien en 2016, à l’ancienne secrétaire d’Etat américain Hillary Clinton.