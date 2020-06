Aux USA, le phénomène des « Karen », n’est pas nouveau. En effet, ce prénom est souvent utilisé afin de dénoncer certaines femmes, racistes, qui feraient tout pour ne pas se retrouver à côté d’une personne de couleur. Il y a quelques jours, c’est du côté de New York qu’une femme a fait le buzz, alors qu’aujourd’hui, c’est à Phoenix, dans l’Arizona, qu’une de ces femmes a suscité l’indignation.

Il y a quelques jours, du côté de Central Park, un homme noir est venu demander à une femme, blanche, de tenir son chien en laisse. En effet, dans le parc de la ville de New York, il est interdit de promener son chien sans le tenir. Résultat, au lieu de s’exécuter, celle-ci a directement appelé les forces de l’ordre, affirmant être menacée par un afro-américain. La scène, filmée, a très vite fait le buzz.

Aux USA, le phénomène des ‘Karen’

Aujourd’hui, c’est à Phoenix, en Arizona, qu’une scène similaire a été observée. En effet, une femme blanche entre à l’intérieur d’une station-service et réclame un peu d’aide, sa pompe à essence ne fonctionnant pas correctement. Une dispute va alors éclater entre cette dernière et une jeune femme située au comptoir, qui se faisait elle aussi aider. Une vidéo tournée des événements, montre alors la femme blanche demander à son interlocutrice, une afro-américaine, de « retourner dans son pays ».

Une violente dispute éclate

Les deux femmes vont alors se confronter et, très vite, la femme raciste va se prendre une gifle, à la puissance assez étonnante. La femme elle, a d’ailleurs été bannie à vie de l’établissement et la chaîne a même décidé de la bannir de tous ses établissements à travers le pays. Aux USA, le racisme est de plus en plus dénoncé et de nombreuses actions sont ainsi prises afin de pointer du doigt ces écarts.