La Turquie s’est engagée à accorder un soutien supplémentaire au gouvernement d’union nationale (GNA). L’information a été donnée ce jeudi 04 juin 2020, par le président turc Recep Tayyip Erdogan au cours d’une conférence de presse avec le Premier ministre du GNA, Fayez al-Sarraj, après une réunion qui s’est déroulée dans la capitale Ankara. « Nous ne laisserons jamais nos frères libyens à la merci des légionnaires » a-t-il déclaré. Cette annonce du chef de l’Etat turc intervient après qu’il ait déclaré avoir chassé les forces rivales de la périphérie de Tripoli. Aussi constitue-t-elle une seconde alliance, qui change le rapport de force dans le conflit libyen.

Un camouflet infligé à Khalifa Haftar

Des combattants pro-GNA soutenus par Ankara ont déclaré un peu plutôt dans la journée avoir chassé les troupes du maréchal Khalifa Haftar, rival de Fayez al-Sarraj, qui environnaient la capitale Tripoli. Cela constitue un important camouflet infligé à ce dernier, basé à l’est de la Libye. La nouvelle a été donnée sur la page Facebook de l’armée. «Nous avons entièrement libéré Tripoli et ses environs» a indiqué Fayez al-Sarraj, précisant que « c’est en fait une victoire pour nous tous », faisant référence à l’aide des troupes turques. Pour rappel, le maréchal Khalifa Haftar a lancé en avril 2019, une grande offensive pour s’emparer de la capitale libyenne.

La Libye théâtre d’affrontements

Le soutien logistique et militaire de la Turquie au GNA a cependant changé les choses dans le conflit libyen, en dépit du soutien accordé par des mercenaires russes, les Emirats arabes unis et l’Egypte au maréchal Khalifa Haftar. En outre, depuis la chute de l’ancien guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est le théâtre d’affrontements entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement d’union nationale ayant son siège à Tripoli. D’après les sources de la CIA, les heurts ont fait entre 12 500 et 15 000 morts.