L’institution de la police est une nouvelle fois dans la tourmente en France. En effet, une enquête vient d’être ouverte à l’encontre de 06 membres de la compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis (CSI). Les policiers incriminés sont accusés de faits graves qui portent atteinte à l’image de la police. Les 06 membres de la compagnie de sécurisation et d’intervention sont accusés de violences, vols, falsifications de procès-verbaux et délits liés au trafic de stupéfiants.

En ce qui concerne les cas de vols, il faut remonter à juin 2019, le 09 juin plus exactement. Les 06 policiers de la compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis avaient interpellé un jeune homme de 20 ans car ils le suspectaient de trafic de drogue, il avait alors été placé en garde à vue. Sauf que le jeune homme fut auditionné plus tard par l’IGPN, la police des polices et il a porté plainte pour violences contre des policiers de la CSI.

Des enquêtes très embarrassante

Des vidéos amateurs et le contenu de vidéo de surveillance ont montré un policier qui assénait de coups le jeune homme, corroborant la version de ce dernier. Ce Mardi 30 juin, les 06 membres de la compagnie de la CSI ont été placés en garde à vue selon une source proche du dossier. Les accusations sont si graves, que le préfet de police de Paris a demandé à la hiérarchie policière de proposer une réorganisation des CSI sur tout l’ensemble de Paris. En 2015 déjà, 05 éléments de la CSI de Seine-Saint-Denis avaient été inculpés pour avoir trempé dans une affaire de vol et de revente des marchandises de trafiquants de drogue.