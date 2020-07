Le gouvernement américain a interdit la vente d’armes de la Chine à Hong Kong, à cause d’une loi controversée sur la sécurité nationale imposée à l’ancienne colonie britannique par Beijing. La Maison Blanche a accusé le gouvernement chinois d’avoir remis en question ses engagements internationaux et le principe « Un pays, deux systèmes », qui octroyait à Hong Kong une grande autonomie, depuis sa rétrocession en 1997. Pour s’insurger contre la reprise du contrôle du territoire par la Chine, les Etats-Unis ont annoncé hier lundi 29 juin 2020, suspendre ses exportations de matériel de défense sensible en direction de Hong Kong.

Un accord du Congrès américain

Cette disposition vise les armements et les équipements de défense américains, dont l’exportation exige une autorisation du département d’Etat, et ne sera pas désapprouvée par le Congrès. Dans un communiqué, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a justifié la décision par le fait que les Etats-Unis ne peuvent plus faire « de distinction entre l’exportation de ce matériel vers Hong Kong ou vers le reste de la Chine ». Par ailleurs, l’administration Trump prendra également des mesures « pour imposer, s’agissant de Hong Kong, les mêmes restrictions sur les technologies américaines de défense et à double usage civil ou militaire qu’il impose pour la Chine».

L’adoption de la loi sur la sécurité nationale

Suite à cette décision de Washington, le gouvernement chinois a annoncé des « représailles », ce mardi 30 juin 2020. « Les États-Unis ne parviendront jamais à entraver les efforts de la Chine pour faire progresser la législation hongkongaise en matière de sécurité nationale» a indiqué devant la presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Rappelons que, malgré les multiples appels des Occidentaux, le parlement national avait adopté la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Le vote avait eu lieu une année après le début des grandes manifestations dans le territoire, contre l’influence du gouvernement central.