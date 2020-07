Les 206.131 candidats inscrits à l’examen national du Certificat d’Études Primaire (CEP) sont désormais fixés sur leur sort. Les autorités en charge des enseignements maternels et primaires viennent de délibérer les résultats du CEP 2020 et ont rendu public le taux de réussite sur le plan national. Ils ont présenté aussi les taux de réussite par département. Selon les chiffres, le taux de réussite du CEP 2020 sur le plan national est de 84,70 %. Épiphane Azon, le président de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves et étudiants du Bénin ( FENAPEB) est satisfait des résultats.

Le littoral 1er, l’Alibori dernier

Après une courte séance de concertation tenue cet après midi au Ministère des Enseignements Maternel et Primaire à Porto-Novo, en présence du ministre Salimane Karimou, les autorités en charge des enseignements maternels et primaires ont fait la délibération du CEP 2020 et ont rendu public le pourcentage national des admis à cet examen. La séance de concertation a été présidée par le ministre entouré du Directeur des Examens et Concours (DEC), des directeurs départementaux des enseignements maternels et primaires, ainsi que d’autres acteurs du système. 84,70 %, c’est le taux des admis déclarés sur plan national contre 84,18 % l’année dernière. Les taux de réussite par département publiés se présentent comme suit : 1- Littoral : 91,56 %, 2- Ouémé : 88,62 %, 3- Collines : 87,53 %, 4- Borgou : 87,12 %, 5- Atlantique : 86,09 %, 6- Plateau : 83,56 %, 7- Zou : 82,65 %, 8- Donga : 79,86 %, 9- Mono : 77,85 %, 10- Couffo : 76,10 %, 11- Atacora : 74,19 %, 12- Alibori : 73,31 %.

La FENAPEB satisfait

Le taux des admis à l’examen du CEP session de juillet 2020 est un bon résultat, à en croire les propos du président de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves et étudiants du Bénin, Épiphane Azon. Interrogé sur les lieux de la délibération par un média spécialisé dans les questions de l’éducation au Bénin et en Afrique, il estime que le taux sur le plan national est une bonne nouvelle. « Nous pouvons nous frotter les mains » a-t-il déclaré, tout en ajoutant plus loin qu’« avec 84,70 % d’admis, les parents et tous les acteurs sont à féliciter ».