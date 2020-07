L’identité des nouveaux membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) est connue. L’Assemblée nationale, au cours de sa séance plénière du mardi 28 juillet 2020, a désigné ses représentants au sein du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI). Les députés ont choix les neuf d’entre eux qui doivent siéger au COS-LEPI pour le compte de la 6ème mandature par 75 voix pour, 1 contre et 0 abstention.

Au niveau de la majorité parlementaire (Union Progressiste), le choix a été porté sur les députés Léok Aden Houessou, Léon Bocovè, Mama Sanni, Florentin Tchaou et Thomas Yombo. La minorité parlementaire (Bloc Républicain) a choisi les députés Lambert Agongbonon, Gilbert Bagana, David Gbahoungba et Nathanaèl Sokpoekpe. Une fois désignée les nouveaux membres du COS-LEPI vont prêter serment devant les sages de la Cour Constitutionnelle les jours à venir.

A ces neuf représentants de l’Assemblée nationale vont s’ajouter le directeur de l’Institut national de la statistique appliquée et de l’économie (INSAE) et le directeur de l’État civil. Car, le COS-LEPI compte onze (11) membres. CE sont ces 11 personnalités qui doivent assurer l’actualisation du fichier électoral pour l’élection présidentielle de 2021.