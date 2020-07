L’affaire Moustapha Cissé Lo continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Le désormais ex-premier vice-président de l’Assemblée nationale est dans une position très inconfortable depuis la diffusion d’audio très embarrassant sur les réseaux sociaux. Ces différents enregistrements vocaux dans lesquels Moustapha Cissé Lo insulte des camarades de son parti APR (Parti présidentiel) ont défrayé la chronique. L’intéressé lui-même n’imaginait pas la tournure qu’allaient prendre les événements.

De nombreuses voix se sont élevées pour demander que l’ancien président du parlement de la CEDEAO soit sévèrement sanctionné. Macky Sall en personne a sommé les instances dirigeantes de l’APR de prendre des mesures disciplinaires contre Cissé Lo. Vu le tollé général, Moustapha Cissé Lo n’a eu d’autres choix que de démissionner de son poste de vice président du parlement sénégalais, il perd également son statut de haut cadre au sein du parti présidentiel. Cette affaire a suscité un véritable émoi au sein de l’opinion publique sénégalaise, des acteurs de la société civile se sont exprimés et ils ont demandé que la justice se saisisse très vite du dossier afin de sanctionner aussi celui qui a diffusé les audio sur les réseaux sociaux.

La justice interpellée

Pour Birahim Seck du Forum Civil, ces genres de pratique, qui consiste à enregistrer des individus à leur insu peuvent nuire à toute la société. “Si les apéristes ont sanctionné parce qu’ils considèrent qu’il a insulté. Ils doivent également sanctionner ceux ou celui qui a sorti l’audio. Nous tous sommes en danger (…). Une discussion censée être privée et qui, par la suite est diffusée, si le Procureur ne sanctionne pas celui qui a diffusé l’audio, je pense que nous devons nous inquiéter” a déclaré monsieur Birahim Seck. Des acteurs du monde de la presse sénégalaise ont de leur côté fustigé la manière avec laquelle l’affaire Moustapha Cissé Lo fut traitée.

Selon Bamba Kessé, SG du Synpics syndicat des journalistes du Sénégal, de nombreux médias ont failli à leurs rôles par leur manque de professionnalisme dans le Moustapha Cissé Logate. “Je voudrais ici inviter la presse à faire sienne l’éthique de la responsabilité que nous commande notre éthique et notre déontologie (…). Que des adultes bien sonnés décident de s’insulter en usant d’un langage tiré du tréfonds des poubelles, c’est un fait ! Que des Medias s’en fassent échos de la façon la plus c’est désolant et dangereux. Demain si une action publique est ouverte, le diffuseur sera poursuivi au principal. Et convenons nous en : il nous sera très difficile de défendre un média coupable d’avoir relayé des insultes” dira en substance Bamba Kessé