La côte ouest-africaine devient de plus en plus une zone à risque, pour la navigation commerciale. Selon un rapport du Bureau maritime international de la Cour Pénale Internationale (CPI), plus de 90% des enlèvements dans le monde se déroulent dans cette région. Au total, 77 marins ont été enlevés entre les mois de janvier et de juin 2020, contre rançon, la plupart d’entre eux dans la zone du golfe de Guinée au large de l’Afrique de l’Ouest. Le dernier rapport du Bureau maritime international sur la piraterie a indiqué que les kidnappings de membres d’équipage et les attaques de navires ont augmenté ces derniers temps dans la zone.

32 membres d’équipage enlevés

D’après le bureau maritime international les deux tiers des navires ont subi des attaques en haute mer, sur les côtes du golfe de Guinée, entre 20 et 130 miles. Le document a par ailleurs fait savoir que les vols à main armée et la piraterie ont aussi accru durant le deuxième trimestre 2020, les faisant ainsi passer à 98 contre 78 à la même période de l’année dernière. Michael Howlett, directeur du Bureau maritime international, a indiqué qu’il est devenu fréquent que des bandits armés de fusils et de couteaux s’en prennent aux équipages des navires. 32 membres d’équipage ont été enlevés dans le golfe de Guinée, durant les trois derniers mois.

4 membres d’équipage enlevés

Rappelons qu’en 2019, quatre membres d’équipage d’un pétrolier grec avaient été enlevés par des pirates, au large des côtes togolaises en Afrique de l’ouest. Ces enlèvements ont eu lieu, quelques jours après un kidnapping du même genre au Bénin. Selon la marine togolaise, des assaillants étaient montés sur le bateau, l’Elka Aristote, à proximité du port de Lomé, après avoir blessé l’agent de sécurité du navire. Au rang des personnes kidnappées, figurait des citoyens philippins, géorgiens et grecs.