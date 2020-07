Le roi d’Arabie Saoudite, Salman bin Abdulaziz Al Saud, a été admis à l’hôpital pour des contrôles. L’information a été donnée par des médias saoudiens, qui ont précisé que le père de Mohammed Ben Salmane souffre d’une inflammation de la vésicule biliaire. Sans apporter plus de précisions, un média a annoncé ce lundi 20 juillet 2020, que le dirigeant saoudien âgé de 84 ans suivait des contrôles médicaux dans la capitale saoudienne. Selon le chef de la diplomatie saoudienne, le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi, a reporté sa visite qui était prévue à Riyad, après l’hospitalisation du roi.

Il a été vice-Premier ministre saoudien

« En reconnaissance de l’importance de la visite et du désir de la faire réussir, notre direction avisée, en coordination avec nos frères en Irak, a décidé de reporter la visite, » a laissé voir le prince Faisal bin Farhan Al Saoud sur Twitter. Notons que le roi Salmane bin Abdulaziz Al Saud est le gardien des sites les plus sacrés de l’Islam. Il dirige le plus grand exportateur de pétrole au monde, et est un proche allié des Etats-Unis, depuis 2015. Durant plus de deux années, il a été prince héritier saoudien et vice-Premier ministre à partir de juin 2012, avant de devenir roi. Aussi a-t-il été gouverneur de la région de Riyad, pendant plus d’une cinquantaine d’années. Son successeur de facto, est le prince héritier Mohammed Ben Salmane, plus connu sous l’acronyme MBS.

Ce dernier a enclenché des changements significatifs dans son pays, en vue de transformer l’économie du royaume et mettre un terme à sa « dépendance » vis-à-vis du pétrole.