La phase écrite de l’examen du Brevet d’étude du premier cycle a démarré lundi 13 juillet sur toute l’étendue du territoire national. Pour une première journée de composition dans le département de l’Atacora, les absences sont criardes. Sur les 14 centres d’examen que compte le département de l’Atacora, 314 candidats ont brillé par leur absence, selon les points établis par les responsables des centres d’examen.

Ils sont au total, 5847 candidats attendus dans le département de l’Atacora à prendre part à l’examen du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) session de juillet 2020. Malheureusement, l’on dénombre plusieurs absences dans les centres d’examen. Les raisons ne sont pas encore connues jusque-là.

En effet, au centre d’examen de Cobly, 32 cas d’absence ont été enregistrés contre 31 au centre d’examen de Boukoumbé. Les centres de Tanguiéta et Kouandé ont enregistré chacun 30 cas d’absence. Toucountouna et St Augustin ont enregistré respectivement 9 et 8 absences. Les responsables des centres ont déploré 28 absences à Kérou contre 27 à Pehunco et à Perma. 21 candidats étaient absents dans les centres de Matéri, de Gouandé et du CEG1 de Natitingou. Le centre du CEG 2 Natitingou a enregistré 17 absents et 12 au centre de Dassari.