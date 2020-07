Les voyageurs entrants et sortants du Sénégal peuvent désormais se procurer des premiers tests covid-19. L’information a été donnée par le ministère de la santé dans une note circulaire. Il informe qu’il s’agit de tests de la covid-19 par RT-PCR et que ces dispositifs sont disponibles au prix de 40 000 FCFA l’unité. Par ailleurs, les quatre structures autorisées par l’Etat pour vendre les tests sont : le laboratoire de l’hôpital militaire de Ouakam, le laboratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital Aristide Le Dantec, l’institut de recherche en santé, de surveillance Épidémiologique et de Formation, et l’Institut Pasteur de Dakar.

5605 cas déclarés guéris

Selon un communiqué officiel du ministère de la santé, le Sénégal comptait ce mercredi 15 juillet à 10 heures 8369 cas d’infection au covid-19, soit une augmentation de 126 cas par rapport à la veille. 5605 cas ont été déclaré guéris et 153 personnes ont succombé à la maladie. Par ailleurs, 2610 sont sous traitement (+98 par rapport au jour précédent). En outre, les autorités du pays ont procédé à un assouplissement progressif des mesures pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Notons qu’après avoir totalement fermé son espace aérien à cause de la pandémie de Covid-19, le Sénégal a autorisé ce mercredi, la reprise des vols internationaux.

La nuit dernière, c’est un vol Alger-Dakar qui s’est effectué, alors que huit vols étaient prévus pour ce jour. Cependant, cette réouverture des frontières aériennes sénégalaises dépend des pays de destination, puisque plusieurs Etats n’ont pas encore ouvert leurs frontières dans la région. Aussi l’Union européenne a-t-elle publié une liste de 15 pays autorisés, sur laquelle le Sénégal ne se trouve pas. Cette liste pourrait être par contre, prochainement révisée.