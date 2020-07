Le 23 juillet dernier, un avion de ligne iranien a été suivi par un avion de chasse américain, au beau milieu de l’espace aérien syrien. Face à cette situation et, soucieux d’éviter le moindre drame, l’avion de ligne a décidé de réaliser un atterrissage en urgence, du côté de Beyrouth, au Liban. De quoi relancer les tensions entre Washington et Téhéran.

Face au questionnement, le gouvernement américain a décidé de se justifier. Dans les faits, l’avion de chasse de type F-15, a simplement effectué un contrôle de routine. Une inspection qu’il aurait réalisé dans le plus pur respect des normes internationales en vigueur sur la question. Ainsi, c’est au cours d’une mission de routine que l’appareil américain aurait décidé de suivre à 1.000 mètres de distance, l’avion de la compagnie Mahan Air.

Washington justifie sa manoeuvre

Un temps accusé, Israël n’aurait finalement rien à voir dans cette affaire. C’est l’agence de presse Irib qui a confirmé la nationalité des appareils ayant volé à proximité de l’avion civil. Face à cette tentative d’intimidation, l’appareil iranien a été forcé de rapidement se poser après avoir subitement pris la décision de descendre en altitude, afin d’éviter d’entrer en collision.

Téhéran, passablement agacé

En urgence, l’appareil a atterri du côté de Beyrouth au Liban. Un atterrissage mouvementé, au cours duquel 4 personnes ont été légèrement blessées. De quoi agacer Téhéran qui, après avoir menacé d’entamer des poursuites, a tenu à alerter l’Organisation des Nations unies. L’ambassadeur suisse en Iran, qui représente également les intérêts américains, a lui aussi été contacté afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui pourrait relancer les tensions entre les deux blocs. À leur paroxysme il y a quelques semaines, les tensions entre Téhéran et Washington ont perdu en intensité depuis quelques temps, notamment à cause de la crise du covid-19. Toutefois, l’équilibre au Proche et Moyen-Orient reste instable et la moindre étincelle pourrait attiser les braises d’un conflit armé.