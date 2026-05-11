Russie : Poutine serait heureux d'accueillir Trump à Moscou selon Dmitri Peskov

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a affirmé lundi 11 mai que Vladimir Poutine accueillerait Donald Trump à Moscou. L’invitation adressée au président américain resterait ouverte, et le chef de l’État russe la renouvellerait régulièrement lors de leurs échanges téléphoniques.

L’invitation adressée à Donald Trump pour une visite à Moscou reste ouverte et Poutine l’accueillerait volontiers, a affirmé le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov lors d’un point presse le 11 mai. « Oui, bien sûr. Je ne doute pas que le président russe serait heureux d’accueillir son homologue américain à Moscou. Il lui en parle à chaque fois lors de leurs conversations téléphoniques », a-t-il déclaré en réponse à une question de journalistes.

Une diplomatie téléphonique sans débouché physique

Depuis leur unique rencontre en face-à-face du 15 août 2025 à Anchorage, en Alaska, les deux présidents n’ont pas réussi à se retrouver. Ce sommet, organisé dans une base militaire américaine, n’avait débouché sur aucun accord concernant la guerre en Ukraine. Une deuxième rencontre, envisagée à Budapest en octobre 2025, avait été annulée par Trump, qui avait jugé les conditions diplomatiques insuffisantes pour justifier le déplacement.

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Depuis lors, les deux dirigeants maintiennent le contact par téléphone. Lors de leur dernier entretien, le 29 avril 2026, Poutine avait informé Trump de son intention de proclamer une trêve unilatérale en Ukraine à l’occasion des célébrations du Jour de la Victoire, le 9 mai.

Une invitation à sens unique

La déclaration de Peskov intervient dans un climat de négociations toujours bloquées sur la question territoriale. La Russie réclame notamment un contrôle total sur le Donbass, condition que Kiev a jusqu’à présent refusée. Les États-Unis, de leur côté, n’ont pas confirmé de calendrier pour une visite à Moscou ni pour un nouveau sommet bilatéral.

Côté américain, aucune réponse officielle à l’invitation n’avait été formulée au moment de la parution de cet article. La prochaine étape des discussions dépendra en grande partie de l’évolution des pourparlers au niveau des ministres des Affaires étrangères, Marco Rubio côté américain et Sergueï Lavrov côté russe, dont une réunion préparatoire avait déjà été annulée en octobre 2025.