A l’instar des autres tribunaux du Bénin, le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey a ouvert mercredi 22 Juillet dernier, sa première session criminelle au titre de l’année 2020. On retient que 30 dossiers seront épluchés tout au long de la session pour 40 accusés.

Le procureur de la République près du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey, Adjima Kalifa Djimila, a procédé au lancement de la première session criminelle au titre de l’année 2020. C’était au cours d’un point de presse animé en début de semaine. A en croire le procureur de la République près le tribunal d’Abomey, Adjima Kalifa Djimila, 30 dossiers seront examinés au cours de cette session. Il s’agit essentiellement de dix dossiers d’assassinat, six dossiers de vol, quatre dossiers d’association de malfaiteurs et vol à main armée, cinq dossiers de coups mortels, un dossier d’escroquerie aggravée et d’enrichissement illicite, un dossier de coups et blessures volontaires avec infirmité permanente, deux dossiers de meurtre et un dossier de parricide.

Il a rappelé les réformes judiciaires opérées par l’exécutif qui ont aboutit à l’instauration des sessions criminelles. « Nous sommes à l’ère d’une justice plus efficace parce que plus respectueuse des délais, à l’ère d’une justice plus équitable parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés », a insisté le procureur Adjima Kalifa Djimila.