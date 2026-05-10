Mondial féminin U20 2026 : le Bénin décroche une qualification historique

Les Amazones U20 du Bénin ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde Féminine U20 de la FIFA ce dimanche 10 mai 2026, au stade de Kégué de Lomé. Face à la Côte d’Ivoire dans le match retour du quatrième et dernier tour des éliminatoires africaines, les joueuses du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou ont dominé leur adversaire sur le score de 4 buts à 1, s’offrant ainsi une première qualification historique à un Mondial.

Romaine Gandonou, architecture d’une victoire nette

Le scénario du match a rapidement tourné en faveur du Bénin. Dès la 17e minute, Hosane Soukou ouvre le score à la réception d’un centre de Romaine Gandonou, déjà dans tous les bons coups sur son couloir offensif. À la 32e minute, un mauvais dégagement de la gardienne ivoirienne profite à Gandonou, qui conclut d’un lob pour doubler la mise. Germaine Honfo porte le score à 3-0 juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, la Côte d’Ivoire réduit l’écart à la 52e minute, sans jamais véritablement inquiéter la gardienne béninoise Larissa Saïzonou, auteure de plusieurs arrêts décisifs. Romaine Gandonou clôt la rencontre à la 72e minute avec son deuxième but de la journée, pour un score final de 4-1. Sur l’ensemble des éliminatoires africaines, l’attaquante béninoise totalise 14 buts, selon les données de la compétition.

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Une place en Pologne pour représenter l’Afrique

Ce succès s’appuie sur un double affrontement globalement maîtrisé : le match aller, disputé à Abidjan le 2 mai, s’était conclu sur un nul 1-1. La victoire de trois buts d’écart à domicile suffit à qualifier le Bénin, qui rejoint ainsi les quatre représentants africains retenus pour la phase finale mondiale. La Confédération Africaine de Football (CAF) attribuait quatre places au continent, sur 24 qualifiées au total.

La Coupe du Monde Féminine U20 de la FIFA se tiendra en Pologne du 5 au 27 septembre 2026. Le tirage au sort de la phase de groupes est prévu le 15 mai 2026 au Centre Culturel EC1 de Łódź, et désignera les adversaires des Amazones U20 pour leur première participation à la compétition.