La communauté musulmane du monde entier s’apprête à célébrer, édition 2020 de l’Aid El Kebir. Selon le Bureau national de l’Union islamique du Bénin (BEN-UIB), cette fête de la Tabaski est prévue pour le vendredi 31 juillet prochain. Cette célébration va se tenir dans un moment où le monde travers une crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Alors, à la faveur d’un communiqué, le BEN-UIB a indiqué que les dispositions ont été prises pour que cette fête ait lieu dans de bonnes conditions et dans le respect des mesures barrières en vue d’éviter la propagation de la COVID-19.

C’est pourquoi, il a adressé des recommandations aux fidèles musulmans, aux imams, aux responsables à tous les niveaux et aux notables. Ainsi, il invite les responsables des mosquées à rendre disponible les dispositifs de lavage des mains en nombre suffisant sur les sites de prière de l’Aid Al Kebir ainsi que les gels désinfectants. Ils doivent faire observer la mesure du lavage obligatoire des mains à l’entrée desdits lieux de prière et celle du port obligatoire de masques. Les fidèles sont invités à se munir chacun de tapis de prière individuel et à respecter la distanciation sanitaire et de sécurité d’au moins un mètre sur les lieux de prière.

Veiller au respect strict des recommandations

Les accolades et poignées de mains sont proscrites. Les enfants non pubères ou moins de 15 ans ne doivent pas être accompagnés sur les sites de prière de l’Aid El Kebir de même que les personnes âgées et celles souffrant d’une maladie chronique quelconque. Les attroupements sont à éviter après la célébration l’office religieux (sermon et l’immolation) qui ne doit pas durer plus que 30 minutes. Le BEN-UIB a donc exhorté les comités de vigilance de chaque lieu de prière à veiller au respect strict de ces recommandations en collaborant avec les forces de l’ordre qui vont être déployées sur chaque lieu de prière sur toute l’étendue du territoire national.