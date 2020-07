Le traditionnel conseil des ministres s’est déroulé ce mercredi 22 juillet à Cotonou. Au nombre des grandes décisions prises, il y a l’adoption du décret portant transmission à l’Assemblée nationale pour autorisation de ratification des protocoles additionnels à la convention d’Abidjan. Les membres du gouvernement et leur chef ont aussi adopté le décret portant modification des statuts de la Poste du Bénin SA et nomination des membres de son conseil d’administration.

Le troisième décret adopté fixe les conditions d’autorisation des établissements financiers à caractère bancaire à recevoir des dépôts de fonds du public au Bénin. Le conseil des ministres a également approuvé une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la conception et du développement du Complexe hôtelier de la Marina près de la Porte du non-retour à Djègbadji dans la commune de Ouidah.

Refonte du code général des impôts

On retient aussi de ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement une refonte du code général des impôts et la rédaction d’un livre des procédures fiscales, de même que l’application de sanctions disciplinaires contre deux fonctionnaires des Douanes pour des fautes lourdes. En ce qui concerne les nominations, il y en a eu au ministère des affaires sociales et de la Microfinance.

Rappelons que le Bénin fait actuellement face à une pandémie de la Covid-19. Ce qui oblige même les membres du gouvernement à prendre des mesures idoines pour contrer la propagation du mal au cours du Conseil des ministres. Le pays compte à la date du 17 juillet 2020, 31 morts dus au nouveau coronavirus.