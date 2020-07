Un policier a piétiné le cou d’une femme noire âgée de 51 ans, au cours d’une interpellation. Les faits se sont déroulés le 30 mai dernier, dans un quartier de Sao Paulo au Brésil. La scène a été filmée puis a fait le tour du pays, après avoir été diffusée dans la soirée du dimanche 12 juillet dernier, par une émission de télévision brésilienne. Sur la vidéo prise avec un téléphone mobile, on peut voir la femme, face contre terre, essayer de se débattre, alors qu’un policier exerce une importante pression sur son cou à l’aide de son pied.

« Je me suis évanouie quatre fois »

Quelques secondes après, il a levé son autre pied pour faire peser tout son poids sur le cou de la quinquagénaire. « Plus je me débattais, plus il appuyait sur mon cou » a fait savoir la femme dans une interview accordée au média brésilien, où elle apparaît le visage flouté et son identité caché. Employée dans un petit bar du quartier, elle a confié avoir essayé d’intervenir, au moment où un ami était brutalisé par des forces de l’ordre. Aussi, affirme-t-elle avoir subi d’autres violences, qui ne sont pas dévoilées dans la vidéo. « Je lui ai dit d’arrêter, il m’a poussée contre la grille du bar, m’a donné trois coups de poing, m’a fait tomber et m’a cassé la jambe. Après, il a mis un genou contre mon cou et un autre sur mes côtes. Je me suis évanouie quatre fois » a-t-elle ajouté.

Les policiers démis de leurs fonctions

La vidéo de la scène a suscité une grande vague d’indignation dans le pays. Le dimanche, le gouvernement de l’Etat de Sao Paulo a annoncé que les policiers mis en cause, avaient été démis de leurs fonctions et qu’une enquête a été ouverte. Sur Twitter, le gouverneur Joao Doria a estimé que « les scènes montrées par l’émission Fantastico sont répugnantes, cette conduite violente de certains policiers est inacceptable ».