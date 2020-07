Des chiffres record enregistrés à l’issue de la phase écrite de l’examen du certificat d’études primaires session de juillet 2020. En effet, selon les données statistiques du ministère des enseignements maternel et primaire, 6026 candidats étaient absents ont été recensés par la direction des examens et concours.

C’est le directeur des examens et concours du Ministère des enseignements maternel et primaire qui a donné l’information mercredi 15 juillet 2020 sur la radio nationale. 6026 candidats absents à l’examen du certificat d’études primaires. La responsabilité des parents et l’exode rurale sont à l’origine de ces absences, a fait remarquer Victor Adohinzin. « La physionomie des statistiques cette année, n’a pas changé par rapport aux années antérieures parce que les départements dans lesquels on observe les plus forts taux d’absence ont maintenu leur position. Vous savez, il y a la période des pluies, les travaux champêtres. Il y a des parents qui retirent leurs enfants dans la partie septentrionale du pays pour les travaux champêtres », a indiqué le Dec.

L’Etat procédera par la méthode de la sensibilisation pour limiter ces absences, propose Victor Adohinzin. « C’est une affaire de sensibilisation. Il va falloir que les élus locaux, les Organisations non gouvernementales, sensibilisent les parents, les acteurs de l’école pour qu’à l’avenir les parents ne retiennent plus leurs enfants à la maison pour des travaux champêtres. Nous sommes prêts à mettre à leurs dispositions, les statistiques pour qu’ils identifient les zones où il y a les forts taux d’absence », a-t-il ajouté.