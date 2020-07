En Chine, la politique idéologique en place veut que la mainmise de l’Etat soit active et puissante au niveau de tous les secteurs de gouvernance. L’Etat central ne lésinait sur aucun moyen pour permettre la surveillance à divers niveaux de toutes les composantes de la société, présentes sur le territoire ou non. Une tendance qui avait induit les conflits commerciaux et technologiques avec l’administration Trump, dont des entreprises comme ZTE, Huawei et récemment ByteDance (Tik Tok), avaient fait les frais. Ce Jeudi, le Bureau fédérale d’investigation (FBI) lançait une alerte sur une campagne de piratage lancée contre les entreprises étrangères opérant sur le territoire chinois.

Un virus dans un logiciel de paiement d’impôt

Selon l’alerte du FBI, des logiciels malveillants ont été insidieusement installés sur les réseaux d’entreprises étrangères opérant en Chine via un logiciel fiscal mandaté par le gouvernement. Ces virus, mettaient en place des « portes dérobées » qui permettaient aux « pirates » d’exécuter des codes non autorisés, d’infiltrer les réseaux et de « voler » les données propriétaires de ces succursales étrangères opérant en Chine.

Comme tout autre pays, la Chine a son propre système fiscal. Et en Chine, pour le scénario commercial standard, les entreprises doivent enregistrer chaque facture auprès du système fiscal chinois ; le ‘’Golden Tax TVA’’. Le ‘’Golden Tax TVA’’ est un système développé par le China Tax Bureau (CTB) pour enregistrer et payer la TVA. De fait, sans le système Golden Tax, une entreprise opérant en Chine, fut-elle étrangère, ne peut ni émettre, ni imprimer des factures TVA spéciales.

Encore moins vérifier les factures de TVA en entrée et donc ne pourra pas soumettre de déclarations de TVA. Et ce système n’était disponible que via des plateformes supervisées par une agence gouvernementale, laissant supposer sinon un parti pris de l’Etat, du moins une autorisation tacite des plus hautes instances gouvernementales. Le bureau américain, déclarait lancer l’alerte afin que les entrepris des américaines opérant en Chine puisse, prendre très rapidement les dispositions idoines.