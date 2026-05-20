USA : des républicains et démocrates s’opposent à Trump sur la guerre en Iran

Le Sénat américain a franchi une nouvelle étape dans la contestation des pouvoirs de guerre du président Donald Trump. Mardi 19 mai, les sénateurs ont adopté par 50 voix contre 47 une motion de procédure permettant de poursuivre l’examen d’une résolution qui exigerait l’autorisation du Congrès pour toute poursuite des opérations militaires contre Iran.

Le texte est porté par le sénateur démocrate Tim Kaine. Il s’appuie sur le War Powers Resolution, une loi adoptée en 1973 après la guerre du Vietnam pour encadrer l’engagement des forces américaines à l’étranger sans accord explicite du Congrès. Quatre élus républicains — Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski et Bill Cassidy — ont voté avec les démocrates, permettant au texte de franchir cette étape procédurale.

Une résolution fondée sur les pouvoirs du Congrès

La résolution prévoit que les opérations militaires contre l’Iran devraient cesser si le président ne sollicite pas une autorisation formelle du Congrès. La Constitution des États-Unis attribue au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre, tandis que le président demeure commandant en chef des forces armées.

Le vote de mardi ne constitue pas une adoption définitive. Il ouvre la voie à un débat puis à un vote final au Sénat. Si le texte était ensuite approuvé par la Chambre des représentants, Donald Trump pourrait encore opposer son veto.

Des tensions anciennes entre Washington et Téhéran

Les relations entre les États-Unis et l’Iran se sont fortement dégradées lors du premier mandat de Donald Trump. En 2018, il avait retiré Washington de l’accord international sur le nucléaire iranien conclu trois ans plus tôt entre Téhéran et plusieurs grandes puissances.

En janvier 2020, une frappe américaine à Bagdad avait tué le général iranien Qassem Soleimani, commandant de la force Al-Qods. Cet épisode avait entraîné une vive escalade entre les deux pays, marquée depuis par des sanctions économiques, des menaces réciproques et plusieurs confrontations indirectes dans la région. Le Sénat doit désormais poursuivre l’examen de la résolution dans les prochains jours avant un éventuel vote final.