Le très sceptique président brésilien face à la pandémie du covid-19 a subi un test dans le but de vérifier s’il est atteint par le virus. L’annonce a été faite par lui-même à la chaîne de télévision CNN Brésil ce lundi. A en croire les précisions, le résultat de l’analyse sera disponible ce mardi 7 juillet. Le test a été effectué alors qu’il présentait de nombreux symptômes du coronavirus. Sa température corporelle serait montée 38°. Une radiographie pulmonaire a été faite.

Son état est bon selon la présidence

Les médias indiquent que plusieurs activités prévues par le président brésilien Jair Bolsonaro ont été annulées. La présidence brésilienne a par la suite essayé de rassurer les uns et les autres sur son état de santé du président. « L’état de santé du président est bon actuellement et il se trouve à sa résidence », a fait remarquer le communiqué officiel de la présidence à ce sujet. Par la suite, on voit le président s’exprimer dans une vidéo tournée par un de ses militants alors qu’il était à la porte de sa résidence à Brasilia.

« Le poumon est propre, d’accord ? Je vais faire un test de Covid dans un petit moment, mais tout va bien », avait-il déclaré. Rappelons que pendant longtemps, le président brésilien s’est illustré par son scepticisme par rapport à la pandémie du nouveau coronavirus. A plusieurs reprises, on le voit bafouer les différentes règles barrières mises sur pied pour limiter la propagation de la pandémie. Non seulement il critiquait ouvertement les mesures relatives au confinement dans plusieurs Etats, mais il participait également à plusieurs rassemblements publics sans porter de bavettes.