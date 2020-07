Ce samedi 25 juillet 2020, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) de Henri Konan Bédié va organiser sa convention au cours de laquelle, il sera désigné le candidat qui représentera le parti à la présidentielle du 31 octobre prochain. En marge de cette convention où Konan Bédié le seul candidat en liste sera plébiscité, le secrétaire exécutif chargé de la communication et membre du bureau politique du parti, Jean-Louis Billon s’est montré favorable au report de la date de la présidentielle.

« Pour la paix, la stabilité, la crédibilité du processus électoral, si nous devons repousser légèrement la date, nous n’y verrons pas d’inconvénient. L’essentiel c’est que nous garantissions un scrutin crédible » a confié ce jeudi matin l’ancien ministre à l’AFP. Mais très vite, le Secrétaire exécutif du parti, le professeur Maurice Kakou Guikahué est monté au créneau pour démentir son collaborateur.

A en croire la deuxième personnalité du PDCI, le parti n’a jamais milité pour un report de la présidentielle. « Je vais vous donner la position du PDCI-RDA, le secrétariat exécutif du PDCI qui est la structure d’exécution du parti n’a jamais inscrit un quelconque report dans son calendrier de travail. À l’heure où je vous parle, le PDCI ne ressemble pas à un parti politique qui veut qu’on reporte les élections », a déclaré le professeur.

C’est une position individuelle

Pour M. Guikahué, Jean-Louis Billon a intervenu en son nom personnel et non au nom du Parti démocratique de Côte d’Ivoire qui ne l’a pas mandaté. « Quiconque au PDCI vous parle du report des élections ne vient pas du PDCI. Si monsieur Billon le pensait, c’est une position individuelle, il a le droit d’avoir des positions et le PDCI ne l’a pas mandaté donc il n’a pas parlé en tant que le secrétaire exécutif, il a parlé en tant que monsieur Billon », a-t-il conclu.