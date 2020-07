Comme toute autorité, Malick Gomina est préoccupé par la pandémie du coronavirus qui sévit au Bénin. Dans une tribune publiée dans le journal Fraternité, le maire de Djougou invite les gouvernements à impliquer le niveau local dans la gestion de ce terrible virus. Car, dit-il, force est de constater que la surprise et l’urgence engendrées par l’apparition de la pandémie liée au coronavirus ont conduit à une forte centralisation de la réponse des gouvernements.

L’édile de la 3e commune la plus peuplée du Bénin pense que l’administration locale est depuis sa mise en place le premier point de contact des populations qui perçoivent bien, à travers le Maire et l’hôtel de ville, des représentations de l’Etat. Dans cette relation privilégiée avec les populations, la mairie dispose aussi d’une parfaite connaissance des défis et de la nature de la riposte à la Covid-19 fait remarquer l’ancien journaliste. Il souligne également la force de la culture qui influence l’attitude des populations d’une commune à l’autre.

” S’appuyer sur les communes permet d’être efficace…”

Le premier vecteur de la culture étant la langue, et langue, vecteur de communication et première arme contre la Covid 19, l’importance des communes dans la lutte contre ce virus n’est donc plus à démontrer. « S’appuyer sur les communes permet d’être efficace tout en gardant une coordination centrale. Les communes pourront alors utiliser les radios communautaires, les chefs de quartier, les chefs religieux et traditionnels pour divulguer les messages au fur et à mesure des évolutions » soutient Malick Gomina. Il dit être convaincu qu’une formulation de la réponse à la pandémie qui intègre les communes, améliorera les chances d’un impact meilleur. Utiliser les mairies permet de rapprocher les mesures sociales des populations.

L’implication des communes dans la proposition des mesures sociales permettra d’être pertinent et de couvrir le maximum des besoins des populations en partant du local au niveau national, réitère l’édile de Djougou. Il a enfin souhaité que les gouvernements permettent aux administrations locales de fonctionner en leur transférant les ressources attendues. En effet, selon lui, l’Etat central a fortement limité le transfert des ressources aux communes , préoccupé par la gestion de la crise et l’amenuisement de ses propres recettes.