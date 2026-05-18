Marché PK3 de Cotonou : une nouvelle phase d’installation pour les vendeurs non recensés

L’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) a engagé une nouvelle phase d’installation au marché moderne de PK3 à Cotonou après les contestations enregistrées lors de la première attribution des emplacements. Une opération de tirage au sort a été organisée vendredi 15 mai 2026 sur le site afin de permettre aux commerçants concernés de connaître les numéros des places qui leur seront attribuées.

Cette étape concerne principalement des vendeurs issus des anciennes zones de friperie de Missèbo et de Dantokpa qui n’avaient pas été retenus lors du premier déploiement. Les réclamations formulées après l’ouverture du marché avaient révélé l’existence de nombreux commerçants exerçant sans inscription officielle sur les listes établies au moment du recensement initial. La nouvelle opération conduite par l’ANaGeM vise à absorber ces demandes supplémentaires et à réduire les tensions apparues autour du processus de relocalisation.

Un site complémentaire ouvert à proximité du marché

Lors de la première phase d’occupation, les autorités avaient procédé à l’installation des commerçants enregistrés sur un espace comprenant 2 693 emplacements marchands, dont 276 boutiques. Malgré cette capacité, plusieurs vendeurs avaient affirmé ne pas avoir obtenu de place. Les vérifications menées par les structures compétentes ont montré qu’une partie des commerçants actifs à Missèbo exerçait dans des conditions informelles, sans figurer dans les fichiers administratifs ayant servi de base à l’attribution des espaces.

Pour répondre à cette situation, l’ANaGeM a décidé d’aménager un site complémentaire sur l’espace de SYNAPOSTEL, situé à proximité immédiate du marché moderne de PK3. Ce nouvel espace doit accueillir 1 060 commerçants répartis dans sept secteurs d’activités. L’objectif affiché par les autorités est de poursuivre la réorganisation du commerce de friperie dans un cadre structuré et réglementé.

Un marché inauguré après la disparition de Missèbo

Le marché moderne de PK3 a été officiellement inauguré le 23 janvier 2026 à Cotonou en présence de la ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman, et de la directrice générale de l’ANaGeM, Eunice Loisel Kiniffo. Le site a été conçu pour accueillir les acteurs du commerce de friperie précédemment installés à Missèbo. Les infrastructures comprennent notamment 1 885 étals, 266 hangars, 276 boutiques, 88 espaces réservés aux tailleurs, 98 espaces de buanderie, 24 restaurants, 20 grands magasins et 36 magasins de semi-gros. Deux blocs sanitaires, des locaux administratifs et une salle polyvalente complètent l’aménagement.

L’ouverture du marché était intervenue au lendemain de la démolition complète du marché Missèbo. Le 22 janvier 2026, des engins avaient procédé à la destruction des hangars, boutiques et installations présentes sur le site historique du commerce de friperie à Cotonou. Cette opération de relocalisation a profondément modifié l’organisation commerciale de la zone. Depuis la fermeture de Missèbo, le marché de PK3 constitue désormais le principal espace dédié au commerce de vêtements de seconde main dans la capitale économique béninoise. Après le tirage au sort organisé le 15 mai, les commerçants retenus doivent désormais attendre les prochaines étapes fixées par l’ANaGeM pour leur installation effective sur le site complémentaire aménagé à proximité du marché principal.