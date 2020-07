Alors que de nombreuses entreprises pharmaceutiques se livrent la bataille du vaccin contre le covid-19, la société britannique Synairgen a révélé avoir effectué une avancée majeure. En effet, la firme de biotechnologies a révélé qu’elle était sur le point de dévoiler un traitement permettant de ralentir l’évolution du virus, vers une forme grave

En agissant de la sorte, le traitement pourrait favoriser la baisse du nombre de patients admis en soins intensifs puisque la maladie serait cantonnée à un rôle plus « minime ». Une annonce inattendue, qui s’explique toutefois assez facilement. En effet, Synairgen, se base sur la protéine interferon, produite directement par notre organisme lorsqu’il fait face à une infection.

Synairgen annonce une avancée révolutionnaire

Cette protéine, recrée, est alors inhalée par le patient en question. L’inteferon se rend très vite dans les poumons de la personne concernée et stimule les défenses immunitaires du corps et de l’organe, qui est le principal touché par le covid-19. En agissant là où la maladie touche le plus fort, les scientifiques souhaitent ainsi inverser la tendance et réduire l’impact du covid-19 sur la santé.

Le covid-19, limité à un faible impact ?

Une batterie de tests a été réalisée sur 109 patients au total. Les résultats sont très prometteurs, puisque les formes sévères de covid-19 ont été réduites de 79% suite à la mise en place de cette technique. Enfin, le temps de passage à l’hôpital a été réduit de 33%, passant de neuf jours en moyenne, à six. Des résultats qui restent toutefois à confirmer. Cependant, l’optimisme est de mise et, si la situation venait à évoluer favorablement, plus de 100.000 doses pourraient être préparées dans les semaines à venir.