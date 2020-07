Les relations entre les États-Unis et la Russie ont toujours été tendues. Il faut dire qu’entre grandes puissances, on ne se fait pas totalement confiance à cause des différents intérêts qui sont souvent mis en jeu. Les relations entre Moscou et Washington ont connu quelques soubresauts avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2016. En effet, après l’élection présidentielle américaine de 2016, la Russie fut accusée d’ingérence ce que le Kremlin a toujours démenti. Tout récemment, le président américain Donald Trump a donné un entretien au journal Washington Post au sein du bureau ovale.

Le magnat de l’immobilier s’est longuement entretenu avec Marc Thiessen, l’un des chroniqueurs phares du Washington Post. Au cours de cet entretien, le milliardaire Républicain a livré quelques informations croustillantes qui risquent de faire des émules à Moscou. En effet, le locataire de la maison blanche a reconnu qu’il avait autorisé une cyberattaque contre l’Agence russe de recherche sur Internet en 2018.

Montrer la puissance américaine

A la question de savoir pourquoi il a autorisé une telle action à l’endroit de la Russie, Donald Trump a répondu que c’est une manière de montrer la puissance américaine. “Personne ne s’est comporté aussi durement avec la Russie que moi“ a livré Donald Trump. Selon le chroniqueur Marc Thiessen, la cyberattaque menée par les USA avait déjà été rapportée dans les journaux et notamment le Washington Post. Cependant, il ressort que le président américain ne l’avait jamais officiellement confirmée jusqu’à présent. Le chroniqueur affirme aussi que de hauts responsables américains lui ont également confirmé que la cyberattaque a été un succès, ce qui a permis d’affaiblir l’Agence russe de recherche sur internet. Donald Trump dira qu’il a autorisé cette attaque pour ne pas permettre à la Russie de mener des actions hostiles contre son pays.