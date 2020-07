La flore, la faune et l’équilibre de l’écosystème font partie intégrante de la vie humaine que rappelle régulièrement les traditions africaines depuis des siècles. Pour preuve, nombre de traditions sur le vieux continent conserve l’entretien des forêts sacrées même si elles sont par endroits menacées. Les animaux, les terres comme les végétaux, sont généralement traités ou exploités conformément au respect de leur intégrité physique et morale. Ces idéologies sont véhiculées verbalement sous le format de multiples paraboles pour éduquer leurs héritiers et ceux qui l’entendent. Dans le cadre de ce proverbe africain, le regard est essentiellement tourné vers les végétaux et particulièrement sur les arbres.

Les relations entre 2 arbres de proximité réduite au-dessus de la terre s’observent plus par le rapprochement de leurs branches qui vont se densifier puis s’entremêler à la longue. C’est d’ailleurs cette relation en apparence et suffisamment visuelle que les anciens traduisent par la « querelle » entre les branches. Cependant, il y a bien plus qu’une relation entre 2 arbres dans une forêt, il y a un rapprochement moins apparent de leurs racines qui s’entremêlent aussi dans les profondeurs du sol. Seulement, contrairement aux branches qui, peuvent se briser dans leur développement et la rencontre des branches de l’autre arbre, les racines bien plus souples s’unissent avec moins de difficultés.

Les notions de ce proverbe rappellent de précieux principes au niveau du fonctionnement des relations humaines. La première au niveau des branches exprime les moyens en apparence que nous choisissons pour atteindre nos objectifs, nourrir nos obligations et développer nos aspirations futures en provenance des aspirations profondes (des racines). La seconde au niveau des relations humaines entre couple, frères, parents ou amis qui peuvent très bien être en désaccord par moment mais de part leurs relations fraternelles ou amoureuses profondes, ce problème n’empêche pas de tenir les uns aux autres et de s’aimer. Après tout ce sont les racines qui soutiennent le développement du tronc des arbres et de leurs branches.