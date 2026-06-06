Bénin : deux présumés voleurs arrêtés, plusieurs objets volés récupérés à Godomey

Une opération menée par le commissariat de l’arrondissement de Godomey a conduit à l’interpellation de deux individus soupçonnés de vol et de recel d’objets dérobés. L’information a été rendue publique par la page Facebook de la Police républicaine. Selon les précisions fournies, l’intervention s’est déroulée le jeudi 4 juin 2026.

Les forces de l’ordre ont mis la main sur les deux suspects. La poursuite des investigations a conduit les agents à effectuer une perquisition au domicile de l’un des mis en cause. Cette opération a permis la découverte de plusieurs biens présumés volés. Parmi les objets saisis figurent notamment des métaux, des appareils électroménagers, des ustensiles de cuisine ainsi qu’une moto de marque Haojue 115 appartenant à l’une des victimes.

D’après la Police républicaine, les deux individus sont connus des services de sécurité et de justice pour divers antécédents. À l’issue de leur interpellation, ils ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi afin de répondre des faits qui leur sont reprochés. Cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre des actions engagées par les forces de sécurité pour lutter contre la criminalité et renforcer la protection des personnes et de leurs biens dans la commune d’Abomey-Calavi.