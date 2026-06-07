BEPC 2026 au Bénin : 130 253 candidats vont composer dans 224 centres dès le 8 juin

Les épreuves écrites du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2026, vont commencer ce lundi 8 juin sur toute l’étendue du territoire béninois. Au total, 130 253 candidats sont attendus dans 224 centres d’examen répartis à travers le pays pour cette étape importante du système éducatif secondaire.

À la veille du lancement des compositions, le ministre de l’Enseignement secondaire, le professeur Clément Kouchadé, a encouragé les candidats à aborder les épreuves avec calme, courage, discipline et détermination. Il a souligné l’importance des efforts fournis tout au long de l’année scolaire, tout en appelant les encadreurs — surveillants, chefs de centre et superviseurs — à faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans l’accomplissement de leurs missions.

Une représentation quasi paritaire, avec 61 candidats en situation de handicap

La répartition selon le genre montre un équilibre presque parfait entre les candidats : on dénombre 64 317 filles, soit 49,38 %, contre 65 936 garçons, représentant 50,62 % de l’effectif total. Le ministre a également souligné la participation de 61 candidats en situation de handicap, dont 40 garçons et 21 filles, montrant les progrès réalisés en matière d’inclusion dans le système éducatif béninois.

Par ailleurs, le professeur Kouchadé a lancé un appel aux parents afin qu’ils veillent à la ponctualité de leurs enfants, à la préparation des pièces d’identité nécessaires pour l’accès aux centres d’examen, ainsi qu’à leur protection face aux aléas climatiques.

Sécurité et sérénité garanties sur l’ensemble du territoire

Le ministère de l’Enseignement secondaire a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement des compositions dans des conditions de sécurité et de quiétude sur toute l’étendue du territoire national. Le dispositif de surveillance et d’organisation couvre les 224 centres ouverts pour la circonstance.

Le BEPC constitue le premier diplôme national du cursus scolaire béninois, sanctionnant la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire. Les résultats de la session de juin 2026 seront publiés par l’Office du Baccalauréat, structure rattachée au ministère, selon le calendrier officiel des examens.