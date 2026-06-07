Corée du Nord : le nucléaire « non-négociable » avant la visite de Xi Jinping

Depuis des décennies, la Corée du Nord refuse toute négociation sur son programme nucléaire avec les États-Unis, condition pourtant exigée par Washington pour lever les sanctions internationales qui pèsent sur Pyongyang. Cette ligne n’a jamais bougé, y compris lors des deux sommets entre Kim Jong Un et Donald Trump en 2018 et 2019, qui n’ont débouché sur aucun accord. C’est dans ce bras de fer figé qu’intervient la déclaration de la sœur du dirigeant nord-coréen, à quelques heures de l’arrivée du président chinois.

Kim Yo Jong, directrice du département des affaires générales du Parti des travailleurs de Corée et sœur du dirigeant Kim Jong Un, a déclaré dimanche que le statut nucléaire de la Corée du Nord était « absolument non-négociable », à la veille d’une visite d’État du président chinois Xi Jinping à Pyongyang prévue les 8 et 9 juin 2026.

La déclaration, publiée par l’agence officielle KCNA et reprise par l’agence sud-coréenne Yonhap, constitue une réponse directe à un communiqué de la Maison Blanche du 17 mai, selon lequel Trump et Xi Jinping avaient réaffirmé leur objectif commun de dénucléarisation de la Corée du Nord lors du sommet sino-américain de Pékin. Kim Yo Jong a qualifié ces affirmations de « fausses informations » et appelé Washington à abandonner ce qu’elle a désigné comme un « rêve anachronique ».

Xi Jinping à Pyongyang : première visite depuis 2019

La visite de Xi Jinping sera la première d’un dirigeant chinois en Corée du Nord depuis sept ans. Elle coïncide avec le 65e anniversaire du Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle sino-nord-coréen, signé en 1961 — seul traité de défense bilatéral que Pékin ait conclu avec un autre État. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Xi Jinping rencontrera Kim Jong Un pour des échanges sur les relations bilatérales et les questions d’intérêt commun.

Kim Yo Jong a précisé que Pyongyang avait reçu de Pékin une explication directe sur le contenu des discussions entre Xi et Trump, sans en divulguer la teneur.

Une installation nucléaire dévoilée à la veille de l’annonce

La visite a été annoncée un jour après que la Corée du Nord a rendu publique l’existence d’une nouvelle installation destinée à la production de matière fissile, vraisemblablement une usine d’enrichissement d’uranium selon The Statesman. Pyongyang n’a pas confirmé officiellement la nature du site.

Le programme nucléaire nord-coréen est inscrit dans la constitution du pays depuis 2023, à la suite d’une décision de Kim Jong Un entérinée l’année précédente. Selon les estimations des experts, la Corée du Nord dispose à ce jour de plusieurs dizaines d’ogives nucléaires, ainsi que de missiles balistiques intercontinentaux capables d’atteindre le territoire américain.

Xi Jinping doit arriver à Pyongyang le 8 juin. Aucun ordre du jour officiel n’a été rendu public.