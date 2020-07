Ce jeudi 23 juillet 2020 à Dakar, le journaliste à la retraite Kader Diop, ancien journaliste à Radio Sénégal et également chef du Bureau de l’Agence France presse (AFP) à Dakar, a tiré sa révérence. Décédé à l’âge de 77 ans, l’homme a laissé beaucoup de bons souvenirs derrière lui à cause du professionnalisme dont il a fait preuve le long de sa carrière. Pour nombreux de ses pairs, ce fut un homme rigoureux, ouvert d’esprit et qui a le sens du partage et l’engagement en faveur de la corporation.

Pour l’ex-directeur de la radiodiffusion nationale puis de la télévision nationale sénégalaise, Pathé Fall Dièye qui a été surpris après avoir appris son décès, il a rappelé les bonnes qualités de l’illustre disparu. « C’était un immense journaliste aussi bien de la radio, de la télévision que de la presse écrite. Il faisait partie des pionniers de la Radiotélévision nationale dès les débuts de l’indépendance » a-t-il révélé à l’Agence sénégalaise de presse (ASP) sous le coup de la nouvelle.

« Il faisait partie de la rédaction du journal parlé dans laquelle il s’était illustré par la précision de ses papiers, par son engagement journalistique, son sens du devoir et surtout par la justesse de ses analyses au point que l’AFP, qui venait de s’installer au Sénégal, l’a finalement mis dans son personnel » a poursuivi l’ancien directeur de la radio nationale.

Il avait “l’éthique au bout des ongles”

Egalement, du côté de ses anciens collaborateurs de l’AFP, le sentiment de tristesse qu’a fait naître en eux son décès, n’a fait que rappeler de beaux souvenirs et les qualités professionnelles de l’homme. Pour Cellou Diallo, photographe au bureau AFP de Dakar, Kader Diop a toujours fait preuve d’une rigueur professionnelle exceptionnelle et ne badinait pas avec les règles éthiques.

Pour rappel, Kader Diop a été formateur à l’école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop sur l’écriture d’agence de presse. Il est également membre fondateur du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologique dans les médias (CORED), un organe d’autorégulation des médias au Sénégal.