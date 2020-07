Desmodium velutinum particulièrement est un petit arbre tropical haut de 1 à 3m maximum se développant bien dans les galeries forestières, les savanes et les jachères. Cet arbuste des tropiques humides appartient à la famille des fabaceae (Kimpouni et al., 2018) mais plusieurs publications scientifiques le classe parmi les papilionaceae (Arkinstall, 1979). Il se développe bien dans les zones à températures chaudes d’un maximum de 32°C mais ne supporte pas les températures de moins de -1 ° C et sous une pluviométrie annuelle moyenne entre 1 500 à 3 500 mm.

Souvent on retrouve cette plante à des altitudes allant jusqu’à 1500 mètres. Il peut être tué par des températures. En revanche c’est une plante qui aime les sols bien moyennement drainés et de fertilité moyenne, supporte bien les saisons sèches et peut tenir jusqu’à 5 mois. Cependant, en plus de contribuer à l’équilibre environnemental, tout est utile sur le des feuilles aux racines.

Desmodium velutinum aux propriétés antimicrobiennes

Cette plante est dénommée de plusieurs manières lunama en Kikongo, nama dans une autre langue de l’Afrique centrale, nangata-tchenche en Fula. Utilisé comme vermifuge avec la décoction de la racine du desmodium velutinum mélangé à un œuf battu dans un verre, cette plante est aussi exploitée pour soulager le patient de coliques, de maux de ventre des enfants, de troubles intestinaux mais avec la décoction de ses feuilles par contre sous la forme de bain. En cas de carie dentaire, la racine calcinée du desmodium velutinum associée au sel végétal en application locale. On s’en sert également pour traiter des cas d’hypertension ou de douleurs pendant que les sujets urinent.

De la morsure de serpent à la stérilité

En Ethiopie, Afrique de l’est la décoction bouillie et refroidie racines fraîches du desmodium velutinum permet de soulager les patients ayant subi la morsure de serpent. En Angola, la tradition ancestrale recommande l’application dermatologique des feuilles écrasées du desmodium velutinum sur la tête pour traiter les maux de tête comme la migraine. Sinon en Guinée-Bissau, la macération des feuilles de cet arbustes intervient dans le traitement du choléra. Pour différents cas de pathologies, la décoction des feuilles est utilisée. On l’utilise en effet en cas d’infection de plaies, pour arrêter le sang avec les feuilles broyées par-dessus, l’hépatite et la grippe. À Madagascar, la plante desmodium velutinum est employé comme un bon fourrage pour les animaux en élevage. D’autres peuples africains en font des traitements pour booster la fertilité des femmes en faisant un repas régulier de ces feuilles comme feuilles-légumes (Lautenschläger et al., 2018). Par ailleurs, il faut noter que les plantes du genre Desmodium sécrètent des substances chimiques qui repoussent les insectes ce qui peut les rendre utile autour de certaines cultures de masse.