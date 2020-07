Plusieurs élus locaux aux Etats-Unis se sont insurgés contre l’initiative relative au déploiement d’agents fédéraux dans certaines villes américaines. Par une correspondance adressée ce lundi aux chefs de file républicains et démocrates du Congrès, six maires ont demandé la suspension de ce déploiement qu’ils jugent non conforme à la loi. Il s’agit en effet des maires démocrates des six villes américaines que sont : Portland, Chicago, Seattle, Albuquerque, Kansas City et Washington.

“Mesures illégales et répugnantes”

Pour les patrons des exécutifs de ces villes, le déploiement d’agents fédéraux sur leur territoire est de nature à faire monter les tensions lors des manifestations contre le racisme. « Nous appelons le Congrès à adopter une loi expliquant clairement que ces mesures sont illégales et répugnantes », ont fait savoir les maires concernés dans la correspondance qu’ils ont adressée au congrès. Il y a quelques jours, les activités qu’ont menées les agents fédéraux dans la ville de Portland avaient suscité beaucoup de remous au sein de l’opinion publique.

La présence des agents, origine des violences?

Le maire de cette ville américaine avait à plusieurs reprises lancé un appel demandant le départ des troupes fédérales. Selon les explications du maire Ted Wheeler le dimanche 19 juillet dernier à la chaîne de télévision américaine CNN, la présence des troupes fédérales avait le mérite d’augmenter la tension dans la ville. « Nous avons des dizaines, si ce n’est des centaines d’agents fédéraux déployés dans notre ville » et ils contribuent à « gravement détériorer la situation » avait-il déclaré au média américain.

« Leur présence cause plus de violences et plus de vandalisme, cela n’aide pas du tout (à calmer) la situation. Ils ne sont pas les bienvenus et nous voulons qu’ils partent », avait-il poursuivi. Rappelons que les autorités fédérales américaines ont justifié cette option par les actes de vandalisme auxquels on assiste lors des manifestations. Ils mettent notamment l’accent sur la destruction des statues.